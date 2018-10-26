مُعَلَّقَتَا وهَمْزِيَّتَا

الشاعر والروائي/ محسن عبد المعطي محمد عبد ربه..شاعر العالم

⦁ يَا هَلْ تُرَى قَدْ يَمَّمَتْ أَسْمَاءُ=سَأَلَتْ عَلَى قَلْبٍ بَرَاهُ الدَّاءُ ؟!!!

⦁ عَاجَتْ عَلَى الطَّلَلِ الْيَتِيمِ وَمَلَّسَتْ=تَمْلِيسُهَا فِي الْمُلْهَمِينَ شِفَاءُ

⦁ يَا أَنْتِ يَا أَطْيَابُ حُبٍّ طَاهِرٍ=أَهْفُو لَهُ وَتُجِيبُنِي الْأَصْدَاءُ !!!

⦁ يَا أَنْتِ يَا خَفَقَاتِ قَلْبٍ نَاضِجٍ=زَرَعَ الْحَنَانَ وَطَيْفُهُ أَنْوَاءُ !!!

⦁ يَا أَنْتِ يَا نَسَمَاتُ حُبٍّ عَاطِرٍ=تَشْتَاقُ طِيبَ جَمَالِهِ الْأَنْحَاءُ !!!

⦁ يَا أَنْتِ يَا نَبْعَ الْحَنَانِ أُجِلُّهُ=وَتَذُوبُ فِي خَفَقَاتِهِ الْأَرْجَاءُ !!!

⦁ يَا أَنْتِ يَا جَفْنَ الْغَزَالِ رَمَقْتُهُ=أَخَذَ الْفُؤَادَ وَتَاقَتِ الْأَعْضَاءُ !!!

⦁ يَا أَنْتِ يَا نَظَرَاتِ ظَبْيٍ قَاتِلٍ=عَيْنَاهُ بَحْرٌ زَاخِرٌ وَصَفَاءُ !!!

⦁ أَهْوَاكِ يَا قَمَرَ الْمَحَبَّةِِ هَائِماً=وَضِيَاكِ سِحْرٌ دَائِمٌ وَنَقَاءُ

⦁ أَنْتِ النَّعِيمُ بِجَنَّةٍ أَخَّاذَةٍ=حُورِيَّةُ أَلْحَاظُهَا حَوْرَاءُ

⦁ أَحْيَا بِهَا وَبِسِحْرِهَا وَجَمَالِهَا=وَتَتِيهُ فِيهَا وَجْنَةٌ شَمَّاءُ

⦁ اَلْعِشْقُ يَبْقَى يَانِعاً فِي فَرْعِهَا=وَتَتِيهُ بَينَ سَمَائِهِ الْوَرْقَاءُ

⦁ وَالْعَاشِقُونَ يُهَاجِرُونَ بِطَوْعِهِمْ=تَأْتِيهِمُ بِقُلُوبِهِمْ عَنْقَاءُ

⦁ يَا فَلْذَةَ الْقَلْبِ الْمُحِبِّ تَمَهَّلِي=تَتَأَمَّلِ الْجَسَدَ الْبَهِيَّ دِمَاءُ

⦁ دَبَّ الْهَوَى لَكِ فِي فُؤَادِي بَغْتَةً=وَأَتَتْكِ مِنْ آهَاتِهِ أَنْدَاءُ

⦁ أَهْوَاكُمُ وَهَوَاكِ يُحْيِي مُهْجَتِي=وَتَطِيرُ بَيْنَ فَضَائِهِ آلَاءُ

⦁ سِيرِي حَيَاةَ الْقَلْبِ بَينَ هَنَاجِرِي=تَشْتَاقُ مِنْكِ مَرَابِعٌ فَيْحَاءُ

⦁ أَنَا طَائِرٌ مُتَرَبِّعٌ فَوْقَ الْعُلَا=تَهْوَاكِ مِنِّي عِزَّةٌ وَإِبَاءُ

⦁ يَا مُقْلَةَ الْقَلْبِ الْيَتِيمِ تَدَلَّلِي=تَاقَتْ إِلَيْكِ حَدَائِقِي الْغَنَّاءُ

⦁ أَنَا مَا رَضِيتُ سِوَاكُمُ لِصَبَابَتِي=تَهْفُو إِلَيْكُمْ فِي الْهَوَى أَضوَاءُ

⦁ أَنَا فِي الْهَوَى قَيْسٌ وَأَنْتِ حَبِيبَتِي=شَهِدَتْ بِحُبِّي يَسْتَوِي الْغَبْرَاءُ

⦁ يَا لَيْتَ حُبِّي عَاشِقٌ مُتَدَلِّلٌ=يَدْرِي الْهَوَى وَتَحُفُّهُ الْهَيْجَاءُ

⦁ حَتَّى يُفِيقَ مِنَ الْهَوَى مُتَشَجِّعاً=وَتَزُورَنِي بِغَرَامِهَا الْكَعْبَاءُ

⦁ دَئِبَتْ تُدَلِّلُنِي وَتَلْثُمُ وَجْنَتِي=وَتَقُولُ:”ذُقْ فَالْعَاشِقُونَ سَوَاءُ

⦁ إِنِّي أَذُوبُ صَبَابَةً وَتَشَوُّقاً=لَكَ يَا حَبِيبِي وَالدُّنَا شُعَرَاءُ

⦁ لَوْ كُنْتَ تَدْرِي صَبْوَتِي لَعَذَرْتَنِي=وَرَحِمْتَنِي وَاهْتَزَّتِ الرُّحَمَاءُ

⦁ وَلَسِرْتَ فِي دَرْبِي وَشَوْقِ حُشَاشَتِي=وَتَصَارَعَتْ بِفُؤَادِكَ الْأَشْلَاءُ

⦁ حُبِّي تَعَالَ وَغُصْ بِحَقْلِي تَائِهاً=وَأَنَا الدَّلِيلُ تَزُفُّنِي الشَّيْمَاءُ

⦁ وَسَأَلْتُ عَنْكِ مَفَاتِحِي وَذَخَائِرِي=حَتَّى اسْتَقَرَّ مَعَ الْقُلُوبِ شَقَاءُ

⦁ يَا حُبَّ عُمْرِي أَيْنَ أَنْتِ بِدَاخِلِي؟!!!=بَلْ أَيْنَ طَيْفُكِ ؟!!!..ضِحْكَةٌ عَذْرَاءُ؟!!!

⦁ إِنِّي أَتُوقُ لِلَمْسَةٍ مِعْطَاءَةٍ=تَهَبُ الْجَزِيلَ كَلَامُهَا إِحْلَاءُ

⦁ إِنِّي أَتُوقُ لِغَمْزَةٍ بَسَّامَةٍ=تَجْتَاحُنِي وَحُرُوفُهَا إِنْشَاءُ

⦁ إِنِّي أَتُوقُ لِرَجْفَةٍ فِي جُعْبَتِي=تُرْضِي الْحَنِينَ وَلَيْسَ فِيهِ غَلَاءُ

⦁ إِنِّي أَتُوقُ لِهَمْسَةٍ لَا تَنْحَنِي=إِلَّا لِقَلْبِكِ وَالْمَزِيدُ لِقَاءُ

⦁ إِنِّي أُفَكِّرُ فِي اللِّقَاءِ وَلَيْتَنِي=أَجْتَازُ عَصْرَكِ وَالدُّمُوعُ شِرَاءُ

⦁ فَتَرَقَّصِي وَتَدَلَّلِي وَاسْتَمْتِعِي=وَارْنِي إِلَيَّ فَلَفْتَتِي إِصْغَاءُ

⦁ أَثْنِي عَلَيَّ وَتَوِّجِينِي حُلْوَتِي=بِلِقَاءِ قَلْبِكِ وَالرَّنِينُ نِدَاءُ

⦁ دَارَتْ عَلَيَّ دَوَائِرٌ وَلَقَمْتُهَا=وَفَتَحْتِ قَلْبَكِ وَالسِّنُونَ مَضَاءُ

⦁ يَا حُلْوَةَ الْعَيْنَيْنِ وَالشَّفَتَيْنِ يَا=بَحْرَ الْهَنَا وَالْقَلْبُ فِيهِ عَنَاءُ

⦁ كَمْ ذُبْتُ فِيكِ وَأَسْعَدَتْنِي شَرْبَةٌ=مِنْ نَهْرِ فِيكِ وَفَيْضُهُ اسْتِشْفَاءُ

⦁ إِنِّي أُحِبُّكِ فَاخْلَعِي غَسَقَ الدُّجَى=وَتَأَمَّلِينِي طَالَ الِاسْتِشْقَاءُ

⦁ لَحْنِي يُنِيرُ الْحُبَّ فِي خَفَقَاتِهِ=تَعِبَ الْمُتَيَّمُ وَاسْتَفَاقَ عَلَاءُ

⦁ بَعْدَ اصْطِبَاحِ شِيَاهِهِ بِغَرِيمِهَا=يَسْبِي وَتَضْرِبُ مِحْنَةٌ شَعْوَاءُ

⦁ وَأَنَا أُدَوِّنُ فِي الْقَصَائِدِ غَادَتِي=مِنْ لَحْنِ قَلْبِكِ قَدْ سَقَتْهُ سَمَاءُ

⦁ لِثَقَافَةٍ بِصَفَائهَا وَنَقَائِهَا=غَنَّى بِلَحْنِ جَمَالِهَا مُدَرَاءُ

⦁ وَاسْتَبْشَرَ الرُّبَّانُ فَوْقَ سَفِينِهَا=وسَعَى لِنَيْلِ عُلٌومِهَا وُزَرَاءُ

⦁ فِي عَصْرِنَا وَالْاِنْفِتَاحُ مُجَلْجِلٌ=فِي قَرْيَةٍ هِيَ عَالَمٌ وَضَّاءُ

⦁ وَتَبَادُلُ الْإِبْدَاعِ بَاتَ عَلَامَةًً=لِلنَّابِغِينَ وَسَيْلُهُ اسْتِفْتَاءُ

⦁ وَلَأَنْتِ يَا نَغَماً بِقَلْبِي عِشْتُهُ=أَمَلُ الْفُؤَادِ وَمَا يَفِيكِ وَفَاءُ

الشاعر والروائي/ محسن عبد المعطي محمد عبد ربه..شاعر العالم

mohsinabdraboh@ymail.com mohsinabdrabo@yahoo.com

{2}طَرَقَتْ على عِلل الكرى أَسماءُ..ابن الزقاق البلنسي..العصر الأندلسي

⦁ طَرَقَتْ على عِلل الكرى أَسماءُ=وهْناً وما شعَرَتْ بِها الرُّقَباءُ

⦁ سَكْرى ترنَّحَ عِطفُهَا فَتعلمتْ=مِنْ مَعطفيها البانة ُ الغنَّاءُ

⦁ يثني الصبا والراح قامتها كما=تثني الأراكة َ زَعْزعٌ نَكْبَاءُ

⦁ زارت على شحط المزار متيماً=بالرقمتين ودارها تيماءُ

⦁ في ليلة ٍ كشَفتْ ذوائبَها بها=فتضَاعفتْ بَعقَاصِها الظَّلماءُ

⦁ والطيفُ يخفى في الظلامِ كما اختفى=في وجنة الزنجي منه حياءُ

⦁ ما زال يمتعني الخيال بوصلها=حتى انزوى عن مقلتي الإغفاءُ

⦁ برد الحلي فنافرت عضدي وقد=هبَّ الصباحُ ونامَتِ الجَوْزاءُ

⦁ وَدَعَتْ برحلتها النَّوى فتحمَّلتْ=في الركب منها ظبية أدماءُ

⦁ ماتت بدمنتها الشمائل والصبا=ومدامعي والمُزنة ُ الوطفاءُ

⦁ فلتؤخذن بمهجتي لحظاتها=وبعرصتيبها الريح والأنواءُ

⦁ طلعت بحيث الباترات بوارق=والزُّرقُ شُهْبٌ والقَتامُ سماءُ

⦁ فِي كلة حمراء يخفق دونها=بينَ الفوارس راية ٌ حمراءُ

⦁ والجوُّ لابسُ قسطلٍ مُتراكِمٍ=فلهُ من النَّقْعِ الأحمِّ رداءُ

⦁ سطعت من الغبراء فيه عجاجة=مركومة ٌ فاغبرَّتِ الخضراءُ

⦁ دع ظبية الوعساء واعن لهذه=فلكلِّ أَرضٍ يَمَّمَتْ وَعْسَاءُ

⦁ قطعت بها أيدي الركاب تنوفة=قد ألهبت في جوها الرمضاءُ

⦁ ليست سَمومُ الريحِ ما لفَحت بها=لكنَّها أَنفاسيَ الصُّعداءُ

⦁ هل تبلغن الظاعنين تحية=ريح تهب مع الأصيل رخاءُ

⦁ كسلى تجر على الحديقة ذيلها=فالعرْفُ منها مَنْدَلٌ وَكَباءُ

⦁ تعزى أبا عبد المليك اليك أو =يُعزَى إليها من عُلاكَ ثناءُ

⦁ يا كوكباً بهر الكواكب نوره=ومحا دجى الحرمان منه ضياءُ

⦁ لك همة علوية كرمية=وسجية معسولة لمياءُ

⦁ ومكانة ٌ في المجدِ أنتَ عمرْتَها=بعُلاكَ وهيَ من الأنامِ خَلاءُ

⦁ فتّقت أكمام البلاغة والنهى=عن حكمة لم تؤتها الحكماءُ

⦁ ولربما جاش اعتزامك أو طمى=عن أَبْحُرٍ شَرِقَتْ بها الأعداءُ

⦁ ما زال يَفْري الخطبَ منه مُهنَّدٌ=للعزم منه صولة ومضاءُ

⦁ شبت قريحته وهذب خلقه=فلم کدرِ هل هو جَذْوَة ٌ أم ماءُ

⦁ تجري اليراعة ُ في بنانِ يمينهِ=وكأنها يزنية سمراءُ

⦁ ويفوق محتده الكواكب مرتقى ً=فكأنَّهُ فوقَ السماءِ سماءُ

⦁ ذرب اللسان إذا تدفق نطقه خرست سحر خطابه الخطباءُ

⦁ لو ناب عنه سواه في يقظاته نابت مناب الجوهر الحصباءُ

⦁ ركن الأنام به إلى ذي عزة قعساءَ ليس كمثلِها قعساءُ

⦁ لم يَخْصُصوهُ بشكرهم إلا وقد عمّت جميعَهُمُ به النّعماءُ

⦁ لم أن ألسنهم جحدن صنيعه نطقَتْ بذاك عليهمُ الأعضاءُ

⦁ كثُرتْ أياديه الجسامُ فآخذٌ من قبلها أنفاسه الإحصاءُ

⦁ طاب الزمانُ بها كطيبِ ثنائِهِ وتضوّعَ الإصباحُ والإمساءُ

⦁ بأغرّ ذي كرمٍ نَمَتْهِ من بني عبد العزيز عصابة كرماءُ

⦁ الموقدون على الثنية نارهم للطارقين إذا وَنَى السُّفَراءُ

⦁ والمالؤون من السديف جفانهم لهم إذا شملتهم اللأواءُ

⦁ قوم ثناؤهم خلود نفوسهم ومنَ الهَوامدِ في الثرى أَحياءُ

⦁ إن أخلفَتْ غُرُّ السحابِ تهللوا أو جَنَّ ليلُ الحادثاتِ أضاءوا

⦁ با ابن الذي علمت معد فضله وسوى معدّ فيه وهي سواءُ

⦁ وکبنَ الذي قد أُلِحقَتْ في حُكمه من عدله بأولي القةى الضعفاءُ

⦁ هذي القصائد قد أتتك برودها موشية وقريحتي صنعاءُ

⦁ فإليك منها شرداً تصطادها بالعزّ لا بالنائل الكرماءً

⦁ ترجو نصيباً من علاك وما لها فيما ترجيه العفاة رجاءُ

⦁ فانعم أبا عبد المليك بوصلها أنتَ الكِفاءُ وهذه الحسناءُ

⦁ ومديح مثلك مادحي ولربما مُدحَتْ بمن تتمدّحُ الشعراءُ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نبذة حول : ابن الزقاق البلنسي

ابن الزقاق البلنسي

490 – 528 هـ / 1096 – 1134 م

علي بن عطية بن مطرف أبو الحسن اللخمي البلنسي بن الزقاق البلنسي.

شاعر، له غزل رقيق، ومدائح اشتهر بها.

عاش أقل من أربعين عاماً، وشعره أو بعضه في (ديوان – خ) بالظاهرية.