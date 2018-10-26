واشنطن تعلق على حكومة عبد المهدي وتخص 4 مرشحين “استثنائيين”

رحبت الولايات المتحدة، بمنح البرلمان العراقي حكومة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي الثقة، وذلك بعد التصويت على 14 وزيرًا ليلة الخميس.

وقال مبعوث الرئيس الأمريكي، إلى العراق، بريت ماكغورك في تغريدات على “تويتر”: “إننا نهنئ رئيس الوزراء العراقي، الجديد عادل عبد المهدي، الذي أدى اليمين الدستورية مع 14 وزيرًا جديدًا، بما في ذلك وزراء النفط ثامر الغضبان، والكهرباء لؤي الخطيب، والمالية فؤاد حسين ، والخارجية محمد علي الحكيم”.

وأضاف ماكغورك: “هؤلاء مرشحون استثنائيون لمساعدة العراق على التعافي السريع”، مؤكدًا أن “بلاده تتطلع إلى عقد شراكات مع رئيس الوزراء الجديد عادل عبد المهدي، ورئيس الجمهورية برهم صالح، والبرلمان محمد الحلبوسي، والوزراء العراقيين”.

ونالت حكومة رئيس الوزراء العراقي المكلف عادل عبدالمهدي، ليلة الخميس، ثقة البرلمان، بعدما وافق النواب على 14 وزيرًا من أصل 22، فيما سيصوت على بقية التشكيل الوزاري لاحقًا.

وأدى عبدالمهدي والوزراء الـ14، اليمين الدستورية أمام البرلمان، في جلسة لم تخلُ من المشادات الكلامية والجدال بسبب خلافات حول الوزارات.