وزارة الخارجية العراقية ترسل أكثر من 400 موظف الى ايران

ارسلت وزارة الخارجية العراقية أكثر من 400 موظف لديها الى إيران للعمل على تسريع استصدار تأشيرات الدخول للزائرين الايرانيين الذين يرومون الذهاب الى العراق لتأدية مراسم زيارة اربعينية الامام الحسين.

ووفق المعلومات المتوفرة من السفارة العراقية في طهران، ان وزارة خارجية بلادها ارسلت اكثر من 400 موظف الى البعثات الدبلوماسية العراقية في انحاء ايران كافة يعملون على مدار الساعة للزخم الحاصل على طلب تأشيرة الدخول الى الاراضي العراقية.

وتشير المعلومات انه رغم ارسال هذا العدد الكبير من الموظفين الا ان الزخم لا يزال مستمرا من قبل الايرانيين للحصول على تأشيرة الدخول.

وبحسب المعلومات الواردة من السفارة في طهران فان من المتوقع ان يتم استصدار اكثر من 3 ملايين تأشيرة دخول للإيرانيين لإحياء مراسم زيارة الاربعين بزيادة مليون زائر عن العام الماضي.