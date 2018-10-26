وزير تربية كوردستان يطالب التدريسيين بالالتزام: الرواتب توزع كل 30 يوما

طالب وزير التربية في حكومة اقليم كوردستان بيشتوان صادق يوم الخميس التدريسيين والمعلمين بالالتزام بالدوام الرسمي، مددا رفضه بمنح يوم السبت م كل اسبوع عطلة رسمية للمدارس.

وقال صادق في مؤتمر صحفي عقده اليوم في قضاء “سيد صادق” بمحافظة حلبجة، ان حكومة اقليم كوردستان ستني العمل بنظام الادخار الاجباري لرواتب الموظفين لذلك نسعى ان تمضي المسيرة التعليمة هذا العام بشكل جيد.

واكد الوزير على رفض منح يوم السبت عطلة رسمية من كل اسبوع، مبينا ان منح تلك العطلة يؤثر على العملية التعليمية، وان ما جرى العام الماضي كان مساعدة للتدريسيين لاعتماد نظام الادخار الاجباري في توزيع الرواتب لهم.

واردف ان “الرواتب حاليا توزع كل 30 يوما مرة واحدة لذا فمن الضروري ان يلتزم التدريسيون والمعلمون بالدوام الرسمي وان يولوا اهمية للدراسة”.