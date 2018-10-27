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أتلتيكو مدريد يخسر نجميه أمام سوسيداد

أنهى أتلتيكو مدريد، اليوم الجمعة، استعداداته لمباراة الغد أمام ريال سوسيداد، على ملعب (واندا متروبوليتانو)، في ظل غياب لاعبه، خوسيه ماريا خيمينيز، الذي أصيب بكدمة في عضلة الفخذ، خلال مواجهة فياريال السبت الماضي.

يذكر أن المدافع الأوروجوائي قد غاب أيضا، عن مباراة الفريق أمام بوروسيا دورتموند، الأربعاء الماضي، في دوري الأبطال.

وسيغيب كذلك خوان فران توريس، عن أتلتيكو أمام سوسيداد، بسبب تراكم البطاقات الصفراء.

وسيكون بقية اللاعبين متاحين، أمام المدرب الأرجنتيني، دييجو سيميوني، وفقا لما ظهر خلال الـ15 دقيقة، التي حضرتها وسائل الإعلام من تدريبات الفريق.

وشوهد أيضا في التدريبات، بعض لاعبي فريق الشباب، أمثال بورخا جارسيس، وخواكين، ومونتيرو، والحارس الشاب، أليكس دوس سانتوس.

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