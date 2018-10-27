أسماء الضحايا العراقيين بحادثة البحر الميت

اسماء الضحايا العراقيين الذي لقوا حتفهم في حادثة انجراف الحافلة المدرسية اليوم الجمعة، إثر سيول الأمطار قرب البحر الميت.

وهذه اسماء الضحايا العراقيين:

نبأ تحسين جسام جسام

تالا ابراهيم رمضان الصالح

سعد علي سعد الزبيدي

ياسمين عبدالرزاق عواد الكبيسي

يذكر ان السيول داهمت أحد الجسور خلال اصطفاف حافلة تحمل الطلاب في رحلة الى منطقة البحر الميت والاغوار، الى جانب الجسر، ما ادى الى انهياره وجرف الحافلة والطلبة جراء السيول.

وتوجه رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز الى منطقة البحر الميت للوقوف ميدانيا على جهود إنقاذ طلبة مدرسة ومعلمين ومواطنين داهمتهم السيول.

وتم ارسال طائرات هيلوكبتر وتحريك اليات من وزارات البلديات والاشغال العامة وشركة البوتاس العربية للتعامل مع الحادث.

ووجه وزير الخارجية العراقي محمد علي الحكيم السفارة العراقية في عمان بتقديم الدعم لعوائل الطلبة الذين سقطوا بحادث البحر الميت .