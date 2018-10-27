أول دعوة رسمية لعبد المهدي لخارج العراق منذ ترؤسه الحكومة الجديدة

وجهت رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي يوم الجمعة دعوة رسمية الى نظيرها العراقي عادل عبد المهدي.

وذكر بيان صادر عن الحكومة العراقية ان ماي اجرت مكالمة هاتفية اليوم مع عبد المهدي.

واضاف البيان ان “تريزا ماي هنأت عبد المهدي بمناسبة تشكيل الحكومة معربة عن دعم المملكة المتحدة للحكومة العراقية في جميع المجالات”.

ونوه البيان انه “جرى خلال الاتصال بحث تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين والسبل الكفيلة بتطويره، وبالاخص في قطاعات الأمن والإعمار والإستثمار”.

ونقل البيان عن عبد المهدي قوله ان “العراق حريص على ادامة العلاقات الايجابية مع جميع دول الجوار والمجتمع الدولي مع حماية استقلال العراق وسيادته”.

وقال البيان ان “تيريزا ماي دعوة لعبد المهدي لزيارة لندن، بدوره وجه الاخير دعوة الى ماي لزيارة بغداد”.