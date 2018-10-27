الحزب الاسلامي يتبرأ من العبوسي بعد المكالمة الهاتفية مع الصديد

أعلن الحزب الاسلامي العراقي يوم الجمعة عن برأته من النائب الاسبق في مجلس النواب شذى العبوسي.

وذكر المكتب الاعلامي للحزب في بيان تعقيبا على نشر في وسائل الاعلام “العبوسي ليست عضوا في الحزب ، ولا توجد أي علاقة تنظيمية معها ، وذلك بغض النظر عن صحة ما نسب اليها من حديث وحوار”.

وكانت وسائل اعلام محلية تناقلت مكالمة هاتفية بين العبوسي و رئيس ائتلاف “تضامن” وضاح الصديد المرشح على الانتخابات التشريعية التي جرت في ايار الماضي تحدثا فيها على عمليات تزوير وتلاعب بالأصوات وبيع مقاعد شابت شابت تلك الانتخابات.

ونفت المفوضية العليا في بيان مفصل تلك الاتهامات، معلنة عن رفع دعوى قضائية ضد العبوسي، والصديد.