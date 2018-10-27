الخارجية الامريكية تكشف تفاصيل مكالمة بومبيو مع عبد المهدي

أعلنت وزارة الخارجية الامريكية يوم الجمعة ان وزيرها مايك بومبيو اكد دعم جهود الحكومة العراقية في اعادة المسيحيين والاقليات الى مناطقهم التي دمرها تنظيم داعش اثناء اجتياحه لها في اواسط عام 2014.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي اجراه بومبيو مع رئيس مجلس الوزراء الجديد عادل عبد المهدي.

وذكرت الوزارة في بيان اليوم، ان بومبيو “هنأ عبد المهدي على تعيينه الرسمي كرئيس للوزراء وعلى جهوده الناجحة لتشكيل حكومة العراق الجديدة”.

واضاف البيان ان “الوزير تعهد بالعمل معه عن كثب لمساعدة حكومته في تحقيق الاستقرار والأمن والازدهار لجميع العراقيين”.

وتابع البيان ان بومبيو “اكد دعمه لجهود الحكومة لضمان الأمن حتى يتمكن المسيحيون والأقليات الأخرى من العودة إلى مناطق أجدادهم التي دمرها داعش في العراق”.