الديمقراطي: نيجرفان البارزاني الاجدر برئاسة حكومة كردستان

رأى الحزب الديمقراطي الكردستاني,السبت, أن رئيس حكومة اقليم كردستان العراق نيجرفان البارزاني هو الاجدر بتولي المنصب مجددا، مجددا تمسكه بتشكيل حكومة توافق في اقليم كردستان رغم تحقيقه الأغلبية.

وقالت القيادية بالحزب نجيبة نجيب في تصريح لـ/المعلومة/، ان “الحزب الديمقراطي الكرستاني لا يسعى الى مصادرة حقوق الاحزاب الأخرى سيما الاتحاد الوطني الكردستاني”، مشيرا إلى أنه “يعتزم تشكيل حكومة توافق بين جميع المكونات في الإقليم”.

وأضافت نجيب، أن “تشكيل الحكومة المقبلة يجب ان يكون وفق الاستحقاق الانتخابي والتفاهم مع الاتحاد الوطني رغم تحقيق الحزب الديمقراطي الأغلبية النيابية وقدرته على تمرير الوزارة دون اي حزب اخر”.

وأوضحت ان “نائب رئيس الحزب نيجرفان البارزاني الاجدر برئاسة حكومة اقليم كردستان”، مشيرة إلى أن “البارزاني تمكن من تحقيق انجازات في جميع المجالات وترميم العلاقات مع بغداد في ظل التوتر السابق وهو قادر على ادارة المرحلة”.