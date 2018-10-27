الرئيس برهم صالح يعزي العاهل الاردني.. ويواسي في اتصال مع سفيرتنا بعمان العائلات العراقية المتضررة

اكد رئيس الجمهورية الدكتور برهم صالح تضامن العراق ومواساة سيادته لضحايا حادثة البحر الميت الاليمة في المملكة الاردنية الشقيقة.

جاء ذلك في اتصال هاتفي صباح اليوم الجمعة (26/10/2018) مع جلالة الملك عبد الله الثاني ملك المملكة الاردنية الهاشمية، عبر خلاله الرئيس عن مواساته للأردن ملكاً وحكومة وشعباً، وتضامنه مع أسر ضحايا حادث البحر الميت الاليم.

واكد السيد رئيس الجمهورية استعداد العراق لتقديم كل سبل الدعم والمساندة.

من جانبه اعرب العاهل الاردني عن شكره للسيد الرئيس ، وتثمينه لمواقف جمهورية العراق.

من جانب آخر اجرى السيد رئيس الجمهورية برهم صالح اتصالاً هاتفيا مع سفيرة العراق في المملكة الاردنية الهاشمية السيدة صفية السهيل، موعزا بنقل مواساته الى العائلات العراقية التي فقدت ابناء لها خلال حادثة البحر الميت الاخيرة، ووجه بمتابعة اوضاع المصابين،كما اكد سيادته ضرورة بذل جميع الامكانات التي تساعد العائلات في مواجهة مصابها.