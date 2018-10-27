الرمادي تسجل عودة 95% من نازحيها

أعلن قائممقام قضاء الرمادي بمحافظة الانبار إبراهيم الجنابي، السبت، عن عودة 95% من النازحين الى مناطق سكناهم في المدينة.

وقال الجنابي في تصريح إن “مدينة الرمادي سجلت ما نسبته اكثر من ٩٥ % في ملف عودة الأسر النازحة إلى مناطق سكناها المحررة نتيجة إعادة إعمار وتأهيل المشاريع المتضررة جراء تفجيرها من قبل عصابات داعش الإجرامية”.

وأضاف، أن “جهود إعادة إعمار وتأهيل المشاريع المتضررة جراء العمليات الإرهابية أثمرت عن عودة النسبة العالية من سكان قضاء الرمادي إلى مناطقهم المحررة رغم الإمكانيات القليلة المتاحة لدى كوادر الدوائر الخدمية”، مبينا ان “مدينة الرمادي شهدت قفزة نوعية في ملف إعادة إعمار البنى التحتية المدمرة من قبل الحكومتين المحلية والمركزية والمنظمات الإنسانية”.

واشار الجنابي إلى أن “المرحلة المقبلة ستشهد عودة كافة الأسر النازحة إلى مناطق سكناها المحررة وإنهاء ملف النازحين في مدينة الرمادي “.