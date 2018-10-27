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الصحة العراقية تسجل 900 حالة اختناق

أعلنت وزارة الصحة يوم الجمعة عن تسجيل مؤسساتها اكثر من ٩٠٠ حالة اختناق.

وقالت الصحة في بيان اليوم ان الانبار كانت اكثر المحافظات العراقية عرضة لحالات الاختناق اذ سجلت حوالي 570 حالة.

واضاف البيان ان لم تسجل اي وفيات الى حد الان، مشيرا الى حالات الاختناق في تزايد مستمر.

ونوه البيان ان الفئات الأكثر عرضة للاختناق هم كبار السن والاطفال وكذلك المصابين بأمراض مزمنة كعجز القلب والربو.

واوصى البيان تلك الفئات بتجنب الخروج من المنزل قدر الإمكان ولبس الكمّامات او وضع قطعة قماش مبللة على الفم والأنف ومراجعة اقرب مؤسسة صحية في حال ظهور أعراض الاختناق.

واجتاحت موجة من العواصف الترابية اليوم الجمعة اغلب المناطق في العراق واقليم كوردستان.

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