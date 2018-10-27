الكشف عن الأهداف المرشحة لجائزة الأفضل بجولة دوري الأبطال

كشف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، عن الأهداف المرشحة للفوز بجائزة أفضل هدف في الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

ووفقا للحساب الرسمي للاتحاد الأوروبي بموقع ‘تويتر’ فقد جاء هدف الأرجنتيني أنخيل دي ماريا، لاعب سان جيرمان في الدقيقة الأخيرة من مباراة نابولي، والذي حصد به الفريق الباريسي التعادل، ضمن الأهداف المرشحة للجائزة.

والهدف الثاني كان للبرازيلي مارسيلو، الذي جاء من تمريرات مميزة بين لاعبي ريال مدريد، أمام فيكتوريا بلزن، في الدقيقة 55 من المباراة.

وضمت القائمة أيضًا هدف البرتغالي برناردو سيلفا لاعب مانشستر سيتي، في مرمى شاختار دونيتسك الأوكراني، بجانب هدف الإيطالي لورنزو إنسيني لاعب نابولي، في مرمى باريس سان جيرمان الفرنسي