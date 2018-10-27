الوقف السني يقدم افادة جديدة بـ”انتحار” رجل دين باربيل

نفى ديوان الوقف السني في العراق، الجمعة، الانباء التي افادت بانتحار امام مسجد في اربيل.

وقال المتحدث باسم الديوان قيس نوري، في بيان إنه “ينفي ماتداولته بعض الوكالات الاخبارية بشأن انتحار العالم المفضال عبدالله احمد امام وخطيب جامع الشيخ مصطفى في اربيل”.

واضاف، ان “الحادث حسب النتائج الرسمية العدلية والجنائية كان عرضيا اثناء تنظيفه سلاحه لحراسة الجامع وهو القتل بالخطأ”.

وبين انه يرفض “المساس بهيبة علماء العراق الذين وحدوا الصفوف بافعالهم واقوالهم”، حسب قوله.

وبحسب مصادر امنية فان امام وخطيب جامع شيخ مصطفى، وسط اربيل، اقدم على الانتحار بواسطة اطلاق النار على نفسه من سلاح نوع كلاشينوف داخل حجرة في المسجد.