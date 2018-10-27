امريكا تشكر العبادي: القوات العراقية “جعلت عالمنا اكثر امانا”

اشادت الادارة الامريكية بما وصفته بالانتقال السلس بعد تسلم عادل عبدالمهدي رئاسة الحكومة من حيدر العبادي.

وقال بريت ماكغورك، مبعوث الرئيس الامريكي للشرق الاوسط في تغريدة على حسابه بتويتر، ان ماحصل امس انتقال سلس ومنظم”، في اشارة الى تسلم عبدالمهدي رئاسة الحكومة من العبادي.

واضاف، ان التحالف الدولي ضد داعش يعرب عن امتنانه لفترة حكم العبادي، وقيادته القوات العراقية بمكافحة داعش، “التي جعلت عالمنا أكثر أمنا”.