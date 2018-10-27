بالفيديو…مسؤول بحريني سابق يوضح ملامح تحالف “الشرق الأوسط الاستراتيجي

قال وكيل وزارة الخارجية البحرينية للشئون الإقليمية السابق، حمد العامر، إن هناك تعاون وتحالف قديم بين دول مجلس التعاون الخليجي وبين الولايات المتحدة الأمريكية، مشيرا إلى أن هناك معلومات منتشرة حول تحالف “الشرق الأوسط الإستراتيجي” الذي تحدث عنه وزير خارجية البحرين، وذلك عقب الاجتماع الأخير في الكويت لرؤساء أركان دول التعاون مع نظرائهم الأمريكي والمصري الأردني.

وأضاف العامر خلال مداخلة لفضائية “الغد” الاخبارية، مع الإعلامي حسين حسني، أنه يمكن القول إن دول مجلس التعاون مع مصر والأردن والولايات المتحدة هم نواة هذا التحالف كما ذكر الشيخ خالد بن أحمد، وزير خارجية البحرين، مشيرا إلى أن هذا التحالف مفتوح لجميع الدول وفقا لعدة مبادئ.

وأوضح العامر أن هذا التحالف الدولي سيعمل على تحجيم الدور الإيراني في المنطقة، لافتا إلى أننا نقترب من شهر فبراير الذي أكدت عليه الولايات المتحدة بأنه سيشهد خطوات تتعلق بمقاطعة إيران، خاصة بالنسبة للنفط الإيراني، متابعاً أن الأمريكيين في الاجتماع الأخير بالكويت استطاعوا أن يقنعوا القيادات الخليجية بأن هناك فصل بين الخلاف الدبلوماسي والسياسي وبين الجانب الأمني مع قطر، مشيرا إلى أن هناك علاقات وطيدة بين قطر وإيران

وأشار العامر إلى أن هناك قوات من الحرس الثوري موجودة في الدوحة رغم وجود قاعدة أمريكية في العديد، مؤكدا أن هناك تشابك يحتاج إلى توضيح من جانب قطر في هذا الأمر.

