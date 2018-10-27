بعض وزراء عبد المهدي قد يواجهون الاقالة والسبب؟

رجح النائب عن تحالف الفتح عامر الفايز, السبت, اقالة بعض الوزراء الجدد في حال شمولهم بقرارات المساءلة والعدالة, مشيرا إلى أن رئيس الوزراء عادل عبد المهدي لن يتمكن من إكمال كابينته الوزارية في المدة المحددة.

وقال الفايز في تصريح إن “أسماء بعض الوزراء رفعت إلى هيئة المساءلة والعدالة من اجل النظر فيها وتقييمها وفي حال وجود ادانه فسيتم اقالتهم على الفور كما وعد عبد المهدي”.

وأضاف أن “عبد المهدي لن يتمكن من الايفاء بوعوده بشأن المدة التي قطعها على نفسه بتقديم كامل كابينته الوزارية بسبب صراع الكتل السياسية على المناصب”، مبينا أن “عبد المهدي سيكلف بعض الوزراء الاخرين بادارة الحقائب الناقصة لحين الاتفاق على الوزراء المقبلين واكمال كابينته الوزارية”.

وكان الخبير القانوني علي التميمي بين في تصريح سابق لـ/المعلومة/، أن جميع الوزراء في حكومة العبادي انتهى عملهم بشكل قانوني، مشيرا إلى عبد المهدي سيكلف بعض الوكلاء لإدارة عدد من الوزارات.