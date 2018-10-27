تركيا تأمل امرا ببقية حكومة عبدالمهدي

هنأت تركيا الحكومة العراقية الجديدة بحصولها على ثقة البرلمان، مؤكدة استعدادها للعمل معها في توفير الأمن والاستقرار وإعادة إعمار البلاد.

وقال بيان صادر عن المتحدث باسم الخارجية التركية حامي أقصوي، الجمعة، “نتمنى للشعب العراقي الشقيق والصديق الخير بحصول التشكيلة الوزارية المكونة من 14 وزيرا التي شكلها المكلف برئاسة الحكومة عادل عبد المهدي على ثقة البرلمان”.

وأضاف البيان “نأمل أن تتخذ الحكومة الجديدة خطوات لتلبية توقعات الشعب العراقي الذي عاش معاناة وصعوبات كبيرة في السنوات الأخيرة”.

وفي هذا السياق، نؤمن أن الإجراءات الشاملة التي تحتضن جميع مكونات الشعب العراقي ستسهم في الحفاظ على وحدة البلاد السياسية وسلامة أراضيه، والاستقرار المستدام للعراق.

وأضاف البيان “نأمل أن يتم تحديد الوزراء غير المصادق عليهم في التشكيلة الوزارية على نفس النهج”.

وأدى عبد المهدي ليل الأربعاء ـ الخميس، اليمين الدستورية داخل البرلمان رئيسا للحكومة الجديدة، إثر منح البرلمان الثقة لـ 14 وزيرا في حكومته من أصل 22.

ومن المقرر منح الثقة للوزراء الثمانية المتبقين في 6 نوفمبر / تشرين الثاني المقبل.