Posted on by

تركيا تأمل امرا ببقية حكومة عبدالمهدي

هنأت تركيا الحكومة العراقية الجديدة بحصولها على ثقة البرلمان، مؤكدة استعدادها للعمل معها في توفير الأمن والاستقرار وإعادة إعمار البلاد.
وقال بيان صادر عن المتحدث باسم الخارجية التركية حامي أقصوي، الجمعة، “نتمنى للشعب العراقي الشقيق والصديق الخير بحصول التشكيلة الوزارية المكونة من 14 وزيرا التي شكلها المكلف برئاسة الحكومة عادل عبد المهدي على ثقة البرلمان”.
وأضاف البيان “نأمل أن تتخذ الحكومة الجديدة خطوات لتلبية توقعات الشعب العراقي الذي عاش معاناة وصعوبات كبيرة في السنوات الأخيرة”.
وفي هذا السياق، نؤمن أن الإجراءات الشاملة التي تحتضن جميع مكونات الشعب العراقي ستسهم في الحفاظ على وحدة البلاد السياسية وسلامة أراضيه، والاستقرار المستدام للعراق.
وأضاف البيان “نأمل أن يتم تحديد الوزراء غير المصادق عليهم في التشكيلة الوزارية على نفس النهج”.
وأدى عبد المهدي ليل الأربعاء ـ الخميس، اليمين الدستورية داخل البرلمان رئيسا للحكومة الجديدة، إثر منح البرلمان الثقة لـ 14 وزيرا في حكومته من أصل 22.
ومن المقرر منح الثقة للوزراء الثمانية المتبقين في 6 نوفمبر / تشرين الثاني المقبل.

Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close