خروج خط ضغط ثان للكهرباء في العراق من الخدمة

أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء مصعب المدرس، ان عارضاً فنياً قد حدث في محطة واسط التحويلية (٤٠٠ ك.ف)، عصر اليوم الجمعة أدى الى انفصال خط نقل الطاقة الكهربائية الضغط الفائق (واسط – ناصرية) (٤٠٠ ك.ف)، والذي نجم عنه انفصال خط نقل الطاقة الكهربائية الضغط الفائق (رميلة – ناصرية) (٤٠٠ ك.ف).

وقال المدرس في بيان اليوم ان العارض الفني تسبب بتوقف الوحدات التوليدية في محطة الناصرية الحرارية، وانفصال المحولات الذاتية، وفقدان (٢٠٠) ميكاواط من الطاقة المغذية لمحافظة ذي قار.

وأوضح المدرس، ان دائرة التشغيل والتحكم باشرت بعملها لإعادة الخطوط، فضلا عن اعادة تشغيل الوحدات التوليدية في محطة الناصرية الحرارية، من قبل ملاك المحطة، وسيعود التجهيز الى وضعة الاعتيادي خلال الساعات القليلة المقبلة.

وكانت وزارة الكهرباء قد اعلنت في وقت سابق من اليوم عن تعرض خط نقل الطاقة الكهربائية الضغط الفائق (كركوك – اربيل سنتر) (٤٠٠ ك.ف)، الى الانفصال والخروج من الخدمة، من الجهتين بسبب سقوط ثلاثة ابراج مساء أمس الخميس في منطقة مخمور، نتيجة العواصف الشديدة، التي ضربت المنطقة.