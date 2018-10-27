شاعرة الياسمين ملاك العوام تضيء ليل دمشق

كتب: شاكر فريد حسن

أضاءت الشاعرة السورية، ابنة السويداء، ملاك العوام ليل دمشق، حيث شاركت مع عدد من الشعراء من المحافظات السورية، ضمن ملتقى مجموعة حديث الياسمين الرابع، على مسرح المركز الثقافي العربي في العدوى بدمشق، وتحت رعاية أمير الياسمين محمد الدمشقي.

وتألقت ملاك العوام على المسرح حيث قدمت بصوتها الشعري الشجي مجموعة من أشعارها الرقيقة النابضة بحب سورية والشام وارض السويداء المخضبة بدماء شهداء المجزرة الرهيبة، تفاعل معها الحضور والهبت مشاعره.

وقالت العوام عن هذه الأمسية الشعرية: ” دقائق اسعدت خلجات روحي/ تحت ظل ياسمين الشام تتفيأ قصائدي / غافية أمنياتي على كتف القمر/ تعوم كلماتي بحور العشق/ لأشدو/ على شواطىء الزمن/ مكحلة العينين/ زينت جيدي/ بحب الحياة وبالامل.