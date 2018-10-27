صحيفة: الصدريون لم يعلنوا موقفا مضادا من الفياض وسط تمسك البناء به

كشفت صحيفة “الشرق الأوسط” السعودية، السبت، عن اصرار تحالف البناء على ترشيح فالح الفياض لوزارة الداخلية، مشيرة إلى أن اسباب رفض زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر لترشح الفياض ماتزال مجهولة رغم ان تياره لم يبد موقفا مضادا منه.

وقالت الصحيفة في تقرير لها إن “الخلاف بين كتلتي الإصلاح والبناء لا يزال مستمرا بشأن المرشح لمنصب وزير الداخلية فالح الفياض الذي لم يتمكن عبد المهدي من تمريره داخل قبة البرلمان بعد الفيتو الذي وضعه عليه زعيم التيار الصدري وداعم تحالف سائرون، مقتدى الصدر”.

وأضافت، أن “فالح الفياض مرشح كتلة البناء، لا سيما الفتح بزعامة هادي العامري، وهي لا تزال تصر عليه بينما لا يزال الصدر يعلن رفضه له دون بيان الأسباب، في وقت لم يعلن فيه الصدريون موقفا معلنا بالضد من الفياض الذي يبدو إنه كوفئ بهذا المنصب على أثر انشقاقه عن ائتلاف النصر بزعامة حيدر العبادي وهو جزء من تحالف الإصلاح الذي كان يهيئ نفسه لكي يكون الكتلة الكبرى لو لا انشقاق الفياض ومعه عدد كبير من نواب النصر”.

واشارت الصحيفة إلى أن “ذلك أدى من جانب آخر إلى انعدام حظوظ العبادي في ولاية ثانية حيث كانت واشنطن تدعمه بقوة”.