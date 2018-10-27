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عالية نصيف تدعو الى تغيير أصحاب المناصب العليا في الوزارات ممن أمضوا أربع سنوات أو أكثر في مناصبهم

دعت النائبة عالية نصيف رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة الى تغيير أصحاب المناصب العليا في الوزارات كافة ممن أمضوا أربع سنوات أو أكثر في مناصبهم.

وقالت في بيان أورده مكتبها الإعلامي اليوم :” ان استبدال أصحاب المناصب العليا والدرجات الخاصة في الوزارات وبضمنها الوزارات الأمنية ممن أمضوا أربع سنوات أو أكثر في مناصبهم سيضمن اعطاء فرصة لآخرين ليجددوا شريان هذه الوزارات التي أصبحت بحاجة الى قسطرة تكون أدواتها العناصر الكفوءة المشهود لها بالنزاهة والمهنية “.

وشددت نصيف على” ضرورة قيام رئاسة مجلس النواب بإصدار توصية للسلطة التنفيذية بإجراء تغييرات مماثلة في السلطة الرقابية واستبدال من أمضوا أكثر من أربع سنوات في مناصبهم، وذلك لإيجاد رقابة جيدة على عمل الوزارات والمؤسسات التنفيذية “.

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