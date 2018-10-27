لأول مرة.. تكريم العراق من منتدى الاستثمار العالمي

منح منتدى الاستثمار العالمي التابع لمنظمة الامم المتحدة في جنيف، دولة العراق شهادة تقديرية لجهودها في تبسيط الإجراءات وانجاز دليل سير وخطوات اكمال المعاملات والشخص المسؤول والوقت اللازم لانجازها.

وقال مدير عام مسجل الشركات في وزارة التجارة وعضو الوفد العراقي للمنتدى، في بيان للوزارة، إن “وزارة التجارة دائرة مسجل الشركات حصلت على عشرة نقاط في تقييم منتدى الاستثمار العالمي العاشر المنعقد في جنيف وتم تكريم العراق مع ثلاثة دول من بين 138 دولة مشاركة في المنتدى”.

وأضاف عبد العزيز جبار ، أن “المنتدى أبلغ الامانة العامة لمجلس الوزراء بقراره منح الشهادة التقديرية لعدد من الموظفين العراقيين لجهودهم في تلقي الشكاوى وشفافية العمل فضلا عن السرعة في انحاز المعاملات واختزال الوقت”.

يذكر أن دائرة مسجل الشركات في وزارة التجارة تعمل وفق آليات واضحة وشفافة اعتمادا على القوانين النافذة وتعليمات تسجيل الشركات المحلية والدولية بما يسهم في زيادة الاستثمار واستقطاب الشركات العالمية.

وتعد تلك هي المرة الأولى التي يحصل العراق على شهادة تقديرية من منتدى الاستثمار العالمي التابع للأمم المتحدة.