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لاريجاني يوجه رسالة لعبد المهدي يبدي فيها استعداده لتسهيل أمر بين طهران وبغداد

اعرب رئيس مجلس الشورى الايراني علي لاريجاني يوم الجمعة في رسالة إلى رئيس مجلس وزراء العراق عادل عبد المهدي ، عن استعداد البرلمان الإيراني لتطوير وتعزيز العلاقات بين طهران وبغداد.

وذكرت وسائل اعلام ايرانية ان “لاريجاني أعرب في رسالة التهنئة التي وجهها الى رئيس مجلس وزراء العراق اليوم الجمعة ، عن استعداد البرلمان الإيراني لتنمية وتعزيز العلاقات مع العراق”.

وكتب لاريجاني “إنني على ثقة بأنّ فترة توليكم رئاسة الوزراء ستشهد تطوراً وتعزيزاً للعلاقات بين البلدين والشعبين في شتى المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والبرلمانية”.

وخاطب لاريجاني في رسالته جميع أعضاء الحكومة العراقية الجديدة معلناً استعداد مجلس الشورى االايراني للمساعدة في تسهيل التبادل الثنائي المتنوع بين طهران وبغداد.

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