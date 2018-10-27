موعد مباراة ليفربول ضد كاريف

السبت، 27 أكتوبر 2018

موعد مباراة ليفربول ضد كارديف اليوم فى الدورى الإنجليزى والقناة الناقلة

ليفربول

يخوض النجم المصرى محمد صلاح إختباراً جديداً مع نادى ليفربول الذى يواجه كارديف سيتى بملعب “آنفيلد”، ضمن منافسات الجولة العاشرة من عمر مسابقة الدورى الإنجليزى الممتاز “البريميرليج”.

تنطلق مباراة ليفربول وكارديف سيتى فى الرابعة عصر اليوم وستكون مذاعة على الهواء مباشرة عبر قناة beIN SPORTS HD 2

يسعى نادى ليفربول المحترف ضمن صفوفه اللاعب المصرى محمد صلاح للأنفراد بصدارة الدورى الإنجليزى الممتاز “البريميرليج” عندما يستضيف كارديف سيتى فى الرابعة عصر اليوم بملعب “آنفيلد”، ضمن منافسات الجولة العاشرة من عمر المسابقة.

ويحتل ليفربول المركز الثانى فى جدول ترتيب الدورى الإنجليزى برصيد 23 نطقة خلف مانشستر سيتى صاحب الصدارة بفارق الاهداف والذى يحل ضيفاً على توتنهام بملعب “ويمبلي” بعد غد الاثنين، فى حين يملك كارديف سيتى 5 نقاط فى المركز الـ 17.

ويدخل ليفربول مباراة اليوم وسط معنويات عالية بعدما حقق فوزاً عريضاً على النجم الاحمر الصربى برباعية نظيفة الاربعاء الماضى بملعب “آنفيلد”، ضمن منافسات الجولة الثالثة لدور المجموعات بمسابقة دورى ابطال اوروبا، لينفرد بصدارة المجموعة الثالثة برصيد 6 نقاط.

ويتطلع محمد صلاح لمواصلة تألقه مع ليفربول بعدما سجل 3 أهداف فى أخر مباراتين بواقع هدف فى الجولة الماضية أمام هدرسفيلد تاون، و”هدفين” فى شباك النجم الأحمر الصربى بمسابقة دورى ابطال اوروبا ليرفع رصيده من الاهداف إلى 50 مع “الريدز” منذ بداية الموسم الماضي.