نائبة عن الوطنية تكشف : امام عبدالمهدي هذين المرشحين لحقيبة الدفاع لاثالث لهماFeatured

أفادت نائبة عراقية ، بأن أمام رئيس الوزراء العراقي الجديد عادل عبد المهدي مرشحان لا ثالث لهما هما فقط لشغل منصب وزير الدفاع في حكومته ، وهي الحقيبة التي جرى إرجاء التصويت عليها في جلسة منحة الثقة مساء الأربعاء 24 تشرين الأول / أكتوبر 2018.

انتصار الجبوري النائبة عن ائتلاف الوطنية الذي يقوده اياد علاوي ، قالت في تصريحات لها ، اليوم الجمعة ، إن عبد المهدي “لا يملك إلا الاختيار من مرشحين اثنين قدمتهما القوى السنية أولهما فيصل الجربا والآخر هشام الدراجي لوزارة الدفاع”.

وتابعت بأن عليه أن ” يقدم مرشحا من الإثنين أمام البرلمان للتصويت عليه”، موضحة ” أما الحديث عن مرشح غيرهما فهذا لن يأتي إلا باتفاق القوى السياسية وهو أمر يحتاج وقتا ربما لا يملكه عبد المهدي”.

وكان رئيس الوزراء العراقي الجديد عادل عبدالمهدي قد ادى الى جانب 14 وزيراً آخرين من حكومته اليمين القانونية مساء الاربعاء امام البرلمان الذي صوت عليها جزئيا.

وتتألف حكومة عبد المهدي من 22 وزارة على ان يتم اكمال التصويت على الوزارات الثماني المتبقية من بينها الدفاع والداخلية في السادس من الشهر المقبل.