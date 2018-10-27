نائب يكشف تفاصيل موازنة 2019 وحجم العجز فيها

كشف النائب عن الجماعة الإسلامية الكردستانية احمد حمه رشيد ,السبت, عن حجم الأموال المخصصة في موازنة 2019 , مشيرا إلى أن الحكومة الحالية ستعيد النظر ببعض تفاصيل الموازنة قبل ارسالها الى مجلس النواب.

وقال رشيد في تصريح ان “الحكومة السابقة انجزت مسودة قانون الموازنة والمقدرة بنحو 128 ترليون دينار اي بزيادة كبيرة عن العام الجاري”، مبينا أن “الحكومة قيمت سعر النفط بـ56 دولار، فيما قدرت الايرادات 105 ترليون دينار اي بعجز يصل الى 22 ترليون”.

وأضاف رشيد، أن المدة القانونية لتسلم المسودة الموازنة هو العاشر من تشرين الأول الا ان الانشغال في تشكيل الحكومة اخر الموعد”.

واشار الى ان ” مسودة الموازنة مكتملة لكن الحكومة الحالية ستنظر فيها وتخصص بعض المشاريع ضمن برنامجه الحكومي الجديد”، مرجحا أن “يتم ارسال الموازنة الى البرلمان منتصف تشرين الثاني”.