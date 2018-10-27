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نيكي يغلق قرب أدنى مستوى في سبعة أشهر بعد خسائر أمريكية

أغلق المؤشر نيكي الياباني عند أدنى مستوياته في نحو سبعة أشهر اليوم الخميس مع معاناة الأسهم المرتبطة بقطاع الرقائق بعد أداء ضعيف لأسهم التكنولوجيا ألحق بالسوق الأمريكية أشد تراجع يومي لها منذ 2011.

وتراجع نيكي 3.7 بالمئة إلى 21268.73 نقطة ليسجل المؤشر القياسي أدنى مستوى إقفال له منذ 29 مارس آذار.

وسجل المؤشر توبكس الأوسع نطاقا أقل مستوياته في عام، حيث نزل 3.1 بالمئة إلى 1600.92 نقطة، لتنزل القيمة السوقية للبورصة عن 600 تريليون ين للمرة الأولى منذ سبتمبر أيلول 2017.

وانخفض نيكي 13 بالمئة عن ذروة 27 عاما البالغة 24448.07 نقطة المسجلة في الثاني من أكتوبر تشرين الأول.

وقال شوجي هيراكاوا كبير محللي الأسواق العالمية لدى مركز أبحاث طوكاي طوكيو ”لم نعتقد أن البيع سيكون بهذه الشدة. هذا التراجع يجعلنا نعتقد أن السوق ربما بصدد الاستسلام.

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