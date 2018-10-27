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وزير الشباب الجديد “يتأسف” لما يتداوله “اعداء الوطن”

نفى أحمد رياض العبيدي، ما اسماها بالاشاعات التي اثيرت مع استيزاره وزارة الشباب والرياضة بحكومة عادل عبدالمهدي الجديدة.
وتحدث مدونون ان العبيدي معتقل سابق بسجن بوكا بتهمة تتعلق بالارهاب.
وقال العبيدي في بيان، “اعرب عن آسفي الشديد لما يتداوله بعض أعداء الوطن والنهضة الديمقراطية لعراق ما بعد 2003، عبر بث الإشاعات ومنشورات مفبركة لا تمت بصلة لشخصي، متمنين من جمهورنا الكريم والشعب العراقي عدم تصديق مروجي الإشاعات والمنشورات المضللة”.
وتعهد “بتكثيف كل الجهود الرامية للارتقاء بواقع الشباب الذين يمثلون ركيزة آساسية في المجتمع العراقي ضمن البرنامج الوزراي المقبل”.
وختم العبيدي حديثه “ان المرحلة المقبلة ستشهد تقييما عاما لكل مفاصل ودوائر وقطاعات وزارة الشباب والرياضة ومنح كل ذي حق حقه عبر تسخير كل الجهود لجلب الطاقات والكفاءات من جميع شرائح المجتمع فضلا عن استكمال المنشآت الرياضية”.

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