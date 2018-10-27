وزير كوردي في حكومة عبد المهدي يصدر توضيحا بشأن خطأ بسيرته الذاتية

كشف وزير الاعمار والاسكان والبلديات والاشغال العامة بنكين ريكاني يوم الجمعة عن حقيقة وجود “خطأ مطبعي” في السيرة الذاتية أهمل ست سنوات بين نيل الشهادتين.

جاء ذلك رداً على ما أثير في وسائل الاعلام وما تداولته مواقع التواصل الاجتماعي بشأن تطابق سنوات التخرج المثبتة للشهادتين الحاصل عليهما في سيرته الذاتية .

واوضح الوزير في بيان أن الصحيح هو “خريج جامعة الموصل عام 1993 وخريج جامعة بغداد عام 1999، وما حدث هو خطأ مطبعي عند كتابة السيرة الذاتية”.

ووافق البرلمان العراقي على تعيين 14 وزيرا في الحكومة الجديدة برئاسة عادل عبد المهدي في جلسة شهدت خلافا على 8 حقائب وزارية مهمة من بينه الدفاع والداخلية والعدل.

وبالرغم من تأكيده العمل على الغاء العمل نظام الوكالة، إلا ان عبدالمهدي بدأ حكومته بادارة الداخلية والدفاع بهذا الامر بسبب الخلاف السياسي.

وتضمنت حكومة عبدالمهدي الجديد فواز الجربا وهشام الدراجي لوزارة الدفاع، وفالح الفياض لوزارة الداخلية، إلا ان اعتراضا من كتلة الاصلاح على الاسماء تسبب بارجاء التصويت عليها.