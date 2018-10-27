وقفة صراحة : هذا دليل آخر على احتقار الإسلاميين للثقافة

بقلم مهدي قاسم

على مدى السنوات الماضية كان موقف الإسلاميين سيما ” الشيعة ” منهم من الثقافة و الفنون موقفا متسما بشتى صنوف الازدراء و الاستسخاف و الإهمال المتعمد ، ولو لا الجهود الفردية و الجماعية غير الرسمية للمواطنين العراقيين في الداخل و الخارج و حرصهم الدائم و المستميت لاندثرت الثقافة والفنون في العراق ومن ثم لتصبح في خبر كان .

و بالمناسبة : يجب ألا نستغرب هذا الأمر ، إذ أن الثقافة التنويرية و الإصلاحية الحضارية و التمدن الاجتماعي المتزن و السليم ، لهي أكبر عدوة للإسلاميين و مصدر قلق و إزعاج دائمين لهم ، و الذين اعتادوا أصلا أن يجدوا ضالتهم المنشودة و المرغوبة في بيئات سقيمة و موبؤة من تخلف و جهل و فقر و رثاثة و بشاعة ، بتواز مع نشر خرافات و غيبيات و اتكالية ، وصولا إلى غسيل و تشحيم أدمغة اتباع بخزعبلات ، ليصبحوا لهم وسيلة إثراء و نفوذ وسلالم مناصب و سلطة ..

مثلما الحال في العراق منذ السنوات الماضية و حتى الآن. .

حيث قاد هؤلاء الإسلاميون الأشاوس حربا شعواء ضد جميع حقول الفن و الثقافة ، فأقفلت دور السينما و المسارح و صالات الموسيقى و الغناء و الطرب و الفن التشكيلي و الأندية الفنية و الثقافية و المعالم الحضارية و الأثرية الأخرى .

أما الآن …

فما الغاية من منح عصائب الحق حقيبة وزارة الثقافة إلا دليل إضافي على ما نقول ، أي لمواصلة تلك الحرب الشعواء على ما تبقى من نشاطات ثقافية و فنية في العراق ..

و إلا قولوا لنا بربكم ما علاقة تنظيم مسلح و ديني متشدد بالثقافة و الفن مثل عصائب الحق ، وهو الذي يُعد من أكثر التنظيمات تطرفا و تشددا ؟! ..