ياريت التعينات إيضا على الحاسوب . من قبل رئاسة الوزراء .…

نتمنى من رئاسة الوزراء التعيينات تبداء على الحاسوب من قبل مجلس الوزراء ويتم تقسم ذات الاختصاص الى الوزارات حسب احتياجاتهم ..لكي تبقى سيطرة الحكومة الجديد على التعينات وليس تستغل من قبل بعض النفوس المريضة . ويبدء نظام التعينات على الأقرباء وتهمل اولاد الفقراء .مثل السراق الذي حكمونا خمسة عشر عاماً . بداء التعيين من قبلهم وتم استغلالة من قبلهم بحيث كل مسؤول عيين اكثر من خمسة الالف شخص من اقربائة لكي ينتخب كل اربع سنوات . وهو فاشل وسارق ثروت الشعب ولم يقدم شئ للعراق وأكثرهم نائمون بالخضراء بدون عمل . هذه الاسباب التى جعلت العراق يقسم الى عشائر وأحزاب وطوائف ودخلت فيها الرشوة والمحسوبية . وأسسوا تنافر بين الشعب الواحد وتغيرت العلاقات الى تكتلات حزبية وفئوية وعشائرية . والاسباب الفرهود وبيع الدرجات الوظيفية من قبل بعض السراق والتى شوهوا البعض من الوزراء . وكانت النظرة سلبية على الحكومات السابقة .

نتمنى من حكومة السيد رئيس الوزراء وهو معروف ان يقدم البدائل التى تريح الشعب من ناحية التعينات في دوائر الدولة وان تكون بصورة إيجابية بحيث تشمل اغلب العراقيين وبالاخص الفقراء والمعوزين . وكذلك ان ينظر الى المدارس في المناطق الشعبية وهي تحتاج الى تصليح المرافقات الصحية بصورة عامة. والى تبديل المراوح السقفية . مع تصليح الرحلات او المقاعد . وصبغ بعض المدارس المهملة . اضافة الى قلة الكادر التدريسي بالدرجة الاولى لكافة مدارس المناطق الشعبية . الان اقل مدرسة فيها نقص ست معلمين او مدرسين . وهذا العدد يؤثر على نشاط المدارس . رجاء هذه الفقرة مهمة جداًممكن معالجتها .وعندما يتم مراجعة المسؤولين يتحججون . قلة المخصصات المالية اللازمة . قلة الصلاحيات الممنوحة للمشرفين التربويين . قلة توفر المكتبات اعذار منها صحيحة ومنها غير صحيحة .

وانا ظهر عندي بعض الشك أثناء زيارتي لبعض المدارس . لماذا مدارس البنات الكادر التدريسي كامل . ومدارس الأولاد الكادر التدريسي غير كامل . رجاء معالجة هذا الموضوع المهم جداً جداً ياوزير التربية الجديد وفقكم الله لمصلحة العراق ..

الكاتب والناشط المدني . علي محمد الجيزاني .