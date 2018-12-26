الحكم على طالباني بالحبس

اصدرت رئاسة محكمة استئناف كركوك الاتحادية يوم الاربعاء حكما غيابيا يقضي بالحبس البسيط لمدة 6 اشهر بحق رئيس مجلس المحافظة ريبوار طالباني.

واتخذ طالباني من مدينة اربيل عاصمة اقليم كوردستان محلا لإقامته بعد احداث 16 اكتوبر عام 2017.

وكان اقليم كوردستان قد اجرى في 25 ايلول من العام ذاته استفتاء شمل المناطق المتنازع عليها بينها كركوك اذ ايد 93% من المصوتين الاستقلال عن العراق مما دفع الحكومة الاتحادية بشن عملية عسكرية واستعادة مناطق النزاع وانسحاب قوات البيشمركة منها في 16 اكتوبر من العام ذاته.

وصدر الحكم بحق طالباني وفق المادة 331 من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل.

يشار الى ان المادة 331 من قانون العقوبات العراقي تنص على “انه يعاقب بالحبس وبالغرامة او احدى هاتين العقوبتين: كل موظف او مكلف بخدمة عامة ارتكب عمداً ما يخالف واجبات وظيفته او امتنع عن اداء عمل من اعمالها بقصد الاضرار بمصلحة احد الافراد او بقصد منفعة شخص على حساب اخر او على حساب الدولة”.