الدخيلي يوعز بتشكيل لجنة لأعادة النظر بمطالب ذوي شهداء الشطرة

المكتب الاعلامي

أوعز النائب الاول لمحافظ ذي قار عادل الدخيلي لمديرية بلديات ذي قار بتشكيل لجنة لإعادة النظر بمطالب ذوي شهداء قضاء الشطرة .

وقال الدخيلي” خلال استقباله عدداً من عوائل شهداء الشطرة ان ” المحافظة اوعزت لمديرية البلديات بتشكيل لجنة مشتركة لإعادة النظر بقطع الاراضي التي وزعت على ذوي الشهداء فيقضاء الشطرة ، مبيناً ان اللجنة بدأت اعمالها لإيجاد قطع اراضي جديدة مخدومة بدل تلك التي وزعت في السابق “.

وأضاف ان ” ذوي الشهداء ابدوا اعتراضهم على قطع الاراضي التي وزعتها بلدية الشطرة عليهم كونها اراضي غير مخدومة وغير صالحة للسكن ، مطالبين بإيجاد بديل مناسب “.

ولفت ان ” المحافظة شددت على ضرورة العمل بأسرع وقت ممكن لإيجاد بديل مناسب لتلك القطع خدمةً لتلك الشريحة التي حفظة وحدة العراق ومقدساته “.

المكتب الاعلامي

للنائب الاول لمحافظ ذي قار (عادل الدخيلي )

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