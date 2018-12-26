العراق يشارك في مؤتمر المحاكم والمجالس الدستورية

أعلنت المحكمة الاتحادية العليا مشاركتها في مؤتمر المحاكم والمجالس الدستورية في مدينة اسنطبول التركية، فيما أكد السيد رئيس المحكمة القاضي مدحت المحمود أن القضاء الدستوريفي العراق اصدر العديد من الاحكام اسهمت في حماية الحريات وتعزيز المساواة.

وقد شارك في المؤتمر 42 من رؤساء المحاكم والمجالس العربية والاسلامية والعالمية، وترأس وفد العراق السيد رئيس المحكمة الاتحادية العليا القاضي مدحت المحمود، وشاركه احد القضاةاعضاء المحكمة.

والقى القاضي المحمود بحثاً عنوانه (دور المحكمة الاتحادية العليا في العراق في ترسيخ حكم القانون)، واشار إلى العديد من الاحكام التي صدرت عنها، وعززت الحريات العامة، والمساواةبين العراقيين، وحفظت حقوق المكونات، ورسخت سيادة القانون.

من جانبه، أكد رئيس المحكمة الدستورية في جهورية تركيا البرفيسور الدكتور زهتو ارسلان أن مشاركة العراق، “اسهمت بشكل عظيم في انجاح المؤتمر”، معرباً عن امنياته، بأن “يكون قدالمؤتمر قد ادى الغرض بتاسيس حوار مستمر بين المحاكم الدستورية/ المجالس والمعاهد الموازية للدول الاعضاء في منظمة التعاون الاسلامي لتبادل المعلومات وافضل التطبيقات”.

وأورد البيان الختامي التزام اعضاء المؤتمر، بـ “سيادة حكم القانون وحقوق الانسان والمبادئ القانونية العالمية”، وطالب دول العالم، بـ “اتخاذ الخطوات اللازمة لضمان التمتع الكاملبالحقوق والحريات من قبل جميع الافراد”.

وادان المجتمعون، وفق البيان، “الاعمال الارهابية التي تقوض تعزيز حياة كريمة لجميع البشر والتعايش السلمي بين جميع الاديان والمعتقدات”.

وشدد البيان على اهمية، أن “تؤدي السلطات القضائية والدستورية دوراً مركزياً في دعم سيادة القانون، وحقوق الانسان ضد التدخلات غير المبررة، وأن تقوم هذه السلطات القضائية بدورقيادي في تطوير تعزيز سيادة القانون وحقوق الانسان على المستوى الوطني والاقليمي والدولي في نفس الوقت”.

وتضمن البيان عدد من المقررات اهمها، “عقد مؤتمرات منتظمة من اجل مناقشة المسائل الدستورية وحقوق الانسان ذات الاهتمام المشترك تبادل المعلومات والاراء والخبرات لتعزيز سيادةالقانون وحقوق الانسان في نفس الوقت”، كما اتفق المجتعون بحسب البيان، على “عقد المؤتمر القادم في عام 2020 تحت رعاية المحكمة الدستورية الاندونيسية”.

إياس الساموك

المتحدث الرسمي

للمحكمة الاتحادية العليا