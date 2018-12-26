بينهم ايراني.. اجرام بغداد تعلن القاء القبض على 18 شخصاً بتهم مختلفة

اعلنت مديرية مكافحة اجرام محافظة بغداد، الثلاثاء، القاء القبض على عدد من المتهمين بجرائم جنائية مختلفة وفق مذكرات قبض قضائية صادرة من المحاكم المختصة في مناطق متفرقة من العاصمة بغداد.

واضافت في بيان ان العملية شملت:

– القاء القبض على (٣) متهمين مطلوبين بقضايا (القتل) في مناطق الحبيبية وبغداد الجديدة والرشاد .

– القاء القبض على متهم لقيامه بسرقة مبلغ من المال قدره (٦٥ مليون دينار عراقي) من خلال كسر نافذة عجلة في منطقة الكرادة.

– القاء القبض على متهم مطلوب وفق المادة (٤ ارهاب) في منطقة البياع .

– القاء القبض على متهم لقيامه (بالدكة العشائرية) في منطقة المدائن.

– القاء القبض على متهم مطلوب بقضية (سرقة عجلة) في منطقة الغزالية.

– القاء القبض على متهم مطلوب بقضية سرقة (اجهزة موبايل) متعددة ومختلفة من داخل محل تجاري في منطقة المنصور .

– القاء القبض على متهم وبالجرم المشهود اثناء محاولته سرقة محلات تجارية في منطقة الدورة .

– القاء القبض على متهم وبالجرم المشهود اثناء محاولته سرقة محل لبيع الاجهزة الكهربائية في منطقة باب الشيخ.

– القاء القبض على متهم لقيامه بسرقة (جهاز لابتوب واجهزة موبايل) من داخل دار في منطقة المحمودية.

– القاء القبض على متهم لقيامه بسرقة (اثاث مختلف) من داخل معرض لبيع السيارات في منطقة الاعظمية.

– القاء القبض على (٣) متهمين من سراق الدراجات النارية في مناطق الشعب وحسينية المعامل والحرية.

– القاء القبض على متهم ايراني الجنسية لحيازته مادة الكرستال المخدرة واختام وفيزة وجواز سفر مزورة في منطقة الكاظمية.

– القاء القبض على متهم لقيامه بتزوير (شهادة وفاة) في منطقة ابي غريب.

– القاء القبض على متهم لحيازته (حبوب مخدرة) في منطقة الحسينية.