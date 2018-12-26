تربية الكرخ الاولى تقيم المعرض السنوي الكشفي

أفتتح المدير العام لتربية / بغداد الكرخ الاولى الدكتور فلاح القيسي المعرض الكشفي السنوي لمدارس المديرية والذي اقيم على حدائق قسم النشاط الرياضي والمدرسي في المنصور .

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وقال القيسي خلال افتتاحه المعرض ان واجبات العمل التربوي تقتضي منا احتضان المواهب وتوجيهها نحو الإبداع وان هدف هذا المعرض هو تحفيز الطاقات لدى الطلبة مشيداً بدور قسم النشاطالرياضي والمدرسي في هذا المجال وشعبة التربية الكشفية المشرفة على المعرض.

وقدم القيسي درع الإبداع والتميز الى المدير العام للتربية الرياضية والنشاط المدرسي السيد محمد يوسف ،ومدير قسم التربية الكشفية في وزارة التربية السيد حيدر السليماوي كما قدم درعاًلشعبة التربية الكشفية ، تعبيراً عن تقديره لحسن الإعداد والتنظيم تسلمه الأستاذ حسين سليم

مدير العلاقات العامة والإعلام في الوزارة السيد فراس محمد حسن اوضح ان المعرض الذي شاركت فيه اكثر من مئة مدرسة ابتدائية ومتوسطة بنين وبنات تضمن اعمالاً يدوية وإشكالا حرفية

من جانبه عبر مدير عام التربية الرياضية والنشاط المدرسي السيد محمد يوسف عن تقديره لكل الجهود التي أسهمت في إظهار هذا المعرض بالشكل اللائق لتربية الكرخ الأولى معرباً عن امتنانهلحفاوة الاستقبال التي تلقاها من المدير العام الدكتور فلاح القيسي ومدير قسم النشاط الرياضي و المدرسي الدكتور علاء جابر عبود