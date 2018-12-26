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تربية ديالىتفتتح مدرسة خير البرية الابتدائية في قضاء الخالص

افتتحت المديريةالعامة للتربية في محافظة ديالى مدرسة خير البرية الابتدائية الكرفانية ( فتح جديد ) في قضاء الخالص / ناحية هبهب .

مدير العلاقاتالعامة والإعلام في الوزارة السيد فراس محمد حسن اوضح ان افتتاح المدرسة ضمن حملة المديرية العامة لتربية ديالى لفك الزخم الحاصل في أعداد التلاميذ والطلبة في الصفوف الدراسية لمدارس المحافظة ، مضيفاً ان المدرسة تتضمن عشر قاعات دراسية بالإضافة الى جناح أداري ومجموعةصحية اذ تم إنجاز أعمال صب الممرات بجهود وتبرعات كادر المدرسة وأولياء الأمور والخيرين من أبناء المحافظة .

هذا وحضر افتتاحالمدرسة رئيس مجلس محافظة ديالى الدكتور علي الدايني ومدير ناحية هبهب ومدير قسم تربية الخالص وعدد من الكوادر التربوية والإشرافية وشيوخ ووجهاء الناحية وأولياء أمور التلاميذ .

فراس محمد حسن

مدير العلاقات العامة والإعلام

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