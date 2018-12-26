صحة الكرخ / تنظيم محاضرة علمية حول اضطراب التوحد في مستشفى الشهيد الحكيم

نظمت شعبة الصيدلة في مستشفى الشهيد محمد باقر الحكيم محاضرة علمية حول اضطراب التوحد و على قاعة المحاضرات بحضور مديرة شعبة الصيدلة الصيدلانية (رؤى سمير محمد) و مجموعة من الصيادلة و الملاكات العاملة في الصيدلة

و قام بالقاء المحاضرة الصيدلانية (رانيا ناظم فاضل) و قامت بتقديم شرح مفصل حول موضوع اضطراب التوحد حيث عرفت التوحد انه يسمى ايضا (الذاتوية) او اضطراب التوحدالكلاسيكي حيث يستخدم بعض الكتاب كلمة (توحد او ذاتوية) عند اﻻشارة الى مجموعة من اضطرابات طيف التوحد او مختلف اضطرابات النمو المتفشية و هو اضطراب النمو العصبي الذي يتصف بضعف التفاعل الاجتماعي و التواصل اللفظي و غير اللفظيو بأنماط سلوكية مقيدة و متكررة و تتطلب معايير التشخيص ضرورة ان تصبح اﻻعراض واضحة قبل ان يبلغ الطفل من العمر ثلاث سنوات و يؤثر التوحد على معالجة البيانات في المخ و ذلك بتغييره لكيفية ارتباط وانتظام الخلايا العصبية و نقاط اشتباكها ولم يفهم جيدا كيف يحدث هذااﻻمر

واضافت فاضل ان للتوحد اسس وراثية قوية على الرغم من ان جينات التوحد معقدة و انه من غير الواضح ما اذا كان يمكن تفسيرسبب التوحد من خلال الطفرات النادرة ان من خلال وجود نادرة من المتغيرات الجينية المشتركة و يرتبط التوحد بقوة شديدة مع العوامل المسببة للتشوهات الخلقية بالمسببات البيئية اﻻخرى مثل المعادن الثقيلة و المبيدات الحشرية أو لقاحات الطفولة و ﻻ يمكن تصديق افتراض اللقاحبيولوجيا لقلة اﻻدلة العلمية المقنعة و اكدت ان الهدف من هذه المحاضرات هو نشر الوعي و التثقيف الصحي لدى الملاكات العاملة في شعبة الصيدلة .

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