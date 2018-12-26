محامون في اقليم كوردستان يتطوعون بقضية قتل المرأة واطفالها حرقا

نظّم عدد من المحامين يوم الاربعاء وقفة احتجاجية امام محكمة السليمانية ضد حادثة حرق امرأة، واطفالها الثلاثة.

وادان المحامون وهم من كلا الجنسين تلك “الجريمة” المتهم الرئيس بارتكابها زوج تلك المرأة.

وابدى المحامون استعدادهم في الدفاع عن حق الاسرة، واعلنوا انهم متطوعون في المرافعة بتلك القضية امام القضاء لصالح المجني عليها.

وقال المحامي رابر محمد عزيز المتحدث باسم زملائه المتطوعين في مؤتمر صحفي عقده امام محكمة السليمانية، “اننا نقف مع هذه القضية المتعلقة بالمجتمع”.

واضاف “اذا قامت اسرة سيوان قادر بتوكيلنا فإننا مستعدون للدفاع في هذه القضية لصالح ابنتهم”، مشيرا الى ان الجهات المعنية لا تزال تجري التحقيقات اللازمة ولم يتم تحديد موعد للمرافعة”.

كان مدير شرطة محافظة السليمانية النقيب سركوت احمد قد اعلن يوم الاثنين عن القاء القبض على رجل متهم بحرق اسرته بمساعدة امرأة في قضاء جمجمال.

وقال احمد في مؤتمر صحفي عقده ، ان المرأة المتهمة بالجريمة لم يتم القاء القبض عليها الى الان.

واضاف ان رب الاسرة تم القاء القبض عليه وهو الان يخضع الى التحقيق.

هذا ورفض احمد الخوض بمزيد من التفاصيل

ولقي ثلاثة اطفال يوم 16 من الشهر الجاري مصرعهم اثر حريق بقضاء جمجمال في محافظة السليمانية.

ووقع الحريق داخل منزل في القضاء، وتسبب بالاضافة الى مصرع الاطفال الثلاثة حرقا الى اصابة والدتهم، وقد فارقت الاخيرة الحياة يوم الاثنين متأثرة بحروق شديدة.