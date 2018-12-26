مدرب العراق الاولمبي يخرج لاعبين من حساباته ويواجه ناديين قطريين

باشر منتخب العراق الاولمبي بكرة القدم تحضيراته في معسكره المقام في العاصمة القطرية الدوحة استعدادا لتصفيات المجموعة الثالثة المؤهلة للبطولة التي تحتضنها العاصمة الايرانية طهران اذار المقبل .

واعلن المدير الفني للمنتخب الاولمبي، عبد الغني شهد، اتضاح صورة الفريق، الى حد ما، امامه بعد التحاق جميع اللاعبين الذين تمت دعوتهم باستثناء لاعبين اثنين فقط امتنعا عن الحضور بسبب رفض ناديهما الالتحاق، وهما حسن عبد الكريم وحيدر عبد السلام من الشرطة، مبينا ان اللاعبين المذكورين باتا خارج الحسابات الفنية.

واشار الى انه يأمل خلال المدة المقبلة طي صفحة الاستدعاءات والاستقرار على التوليفة التي ستخوض غمار التصفيات، منوها الى ان هذا الشيء لايعني مطلقا ضمان البقاء النهائي الذي يعتمد على العطاء في الوحدات التدريبية والمباريات الودية.

واكد شهد رفضه اقامة مباراتين وديتين امام المنتخب الاردني لتقارب موعدهما مع وديتي سوريا اللتين ستجريان في كربلاء يومي الخامس عشر والثامن عشر من الشهر المقبل، مشيرا الى ان الفريق سيعسكر في كربلاء في الحادي عشر منه تحضيرا لوديتي سوريا .

واوضح شهد ان المنتخب سيلتقي فريق نادي مسيمير القطري يوم السبت المقبل، مبديا رغبته اقامة مباراة ثانية قبل نهاية المعسكر، وقد تكون مع نادي الوكرة.