مدرسة الإمام الخالصي تنعي سماحة آية الله السيد محمود الهاشمي

بسم الله الرحمن الرحيم

(الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ)

تسليماً لقضاء الله وقدره، وبمزيد من الحزن والأسىٰ تلقّينا نبأ وفاة آية الله السيد محمود الهاشمي الشاهرودي وانتقاله الى الرفيق الأعلىٰ.

وبهذا المصاب الجلل نتقدم بأحر التعازي لعلماء الأمة حفظهم الله، والمراجع العظام العاملين وأبناء الأمة الإسلامية جمعاء.

تغمد الله الفقيد بواسع رحمته وأسكنه الله الفسيح من جناته، وألهم اهله وذويه ومحبيه الأجر والصبر والسلوان.

فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وإنا لله وإنا اليه راجعون..

مدرسة الإمــام الخــالصي

الكاظــــميــة المقــــدسة

19 ربيع الثـــاني 1440هـ

26 كانــون الأول 2018م