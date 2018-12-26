مقتل أب لـ10 اطفال واصابة اخر بنزاع غرب اربيل وجرح 3 بحادثين قرب السليمانية

افادت معلومات وشهود عيان يوم الاربعاء ان رجلا أب لـ10 اطفال قد قتل واصيب اخر بجروح في نزاع مسلح اندلع بين عائلين في قضاء خبات غرب محافظة اربيل عاصمة اقليم كوردستان.

والقتيل يدعى (ج، ر، م) من اهالي قرية “شيخ رش” التابعة لناحية “برادوست” في قضاء “سوران” شمال اربيل.

وبحسب المعلومات والشهود فان القتيل هو ضيف قد حل على اقربائه ولكن عند اندلاع النزاع وتبادل النيران اصيب بإطلاقة ليفارق الحياة في ساعتها.

وعلى صعيد اخر صدمت سيارة نوع BMW درجة نارية يستقلها شخصان في قضاء “قلعة دزه” شمال شرق محافظة السليمانية مما سافر عن اصابة سائق الدراجة والشخص الذي معه بجروح، وقد نقل احدهما الى مستشفى قضاء رانية العام لشدة اصابته.

وفي حادث ثان قالت شرطة القضاء في بيان ان حادث تصادم وقع بين سيارتين مما اسفر عن اصابة سائق احدهما والذي تم نقله الى مستشفى “قلعة دزه”.