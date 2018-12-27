أهم الطرق التي تساعدك على تجنب البثور وحب الشباب

تتعرض البشرة يومياً إلى العديد من العوامل الخارجية من الملوثات والأتربة التي تحتاج للتنظيف العميق. احرصي على اختيار منظف مناسب لنوع واحتياجات بشرتك مع اتباع روتين يومي للتنظيف العميق للبشرة. ينصح الخبراء باختيار أنواع منظفات البشرة المضادة للبكتيريا

تتعرض البشرة يومياً إلى العديد من العوامل الخارجية من الملوثات والأتربة التي تحتاج للتنظيف العميق. احرصي على اختيار منظف مناسب لنوع واحتياجات بشرتك مع اتباع روتين يومي للتنظيف العميق للبشرة. ينصح الخبراء باختيار أنواع منظفات البشرة المضادة للبكتيريا واستخدامها 2-3 مرات خلال اليوم لمنع تراكم البكتيريا والأتربة التي تتسبب في انسداد المسام،اضافة الى تناول ما لا يقل عن 8-10 أكواب من الماء يوميا للحفاظ على بشرة صحية خالية من البثور،وكوني حذرة في اختيار المرطب المناسب الذي يساعد على الترطيب اليومي ولا يتسبب في زيادة دهون البشرة، إن كانت بشرتك شديدة الحساسية، كذلك لا تتوقعي الحصول على بشرة مثالية خالية من العيوب مع استخدام المكياج بكثرة. الكيماويات المستخدمة في تصنيع أدوات المكياج قد تتفاعل مع بشرتك وتتلفها. احرصي على راحة بشرتك وعدم استخدام أدوات المكياج على الأقل كل بضعة أيام، و احرصي على تناول الأطعمة الصحية والوجبات المتوازنة الغنية بالخضراوات والفواكه الطازجة.