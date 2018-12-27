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ائتلاف المالكي يحدد سبب انسحاب سائرون من جلسات البرلمان

كشف ائتلاف دولة القانون، الأربعاء، عن سبب انسحاب تحالف سائرون، من جلسات البرلمان، عند طرح فقرة التصويت على مرشح حقيبة وزارة الداخلية فالح الفياض.

وقال النائب عن التحالف منصور البعيجي انه “على تحالف سائرون العمل وفق الاطر الديمقراطية، لكن هو متيقن انه عندما يجلس تحت قبة البرلمان سوف يمرر الفياض اذا كان بالتصويت العلني او السري”.

وبين البعيجي ان “هناك قسماً من نواب تحالف الاصلاح سوف يصوتون الى الفياض، اذا بقى سائرون ولم ينسحب لكن الاتفاق داخل تحالف الاصلاح هو عند انسحاب سائرون تنسحب كل قوى الاصلاح”.

واضاف النائب عن ائتلاف دولة القانون ان “الديمقراطية تكون باسقاط الفياض بالتصويت تحت قبة البرلمان وليس من خلال كسر ارادات والقوة وخلل بالنصاب”.

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