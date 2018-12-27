استقبال مهيب لأبطال بطولة القوقاز بالملاكمة

بغداد/ المدى

استقبل أعضاء اتحاد الملاكمة ومدير العلاقات في اللجنة الاولمبية يوسف خوشابا ونخبة من رواد اللعبة وسط أجواء ملؤها الغبطة والسرور ، لاعبي منتخبنا الوطني للشباب والناشئين المتوجين بالميداليات المتنوعة ضمن منافسات بطولة القوقاز الدولية المفتوحة التي اختتمت منافساتها في اذربيجان.

وكان في مقدمة المستقبلين عضوا مجلس النواب، عباس عليوي ومحمد عرب، اللذين قدما الترحيب بهؤلاء الفتية الابطال متمنيان لهم مواصلة تحقيق الانجازات لرفع اسم العراق عاليا في المحافل الدولية.

وأشاد رئيس لجنة المدربين في اتحاد الملاكمة، عبد الزهرة جواد، بإنجاز الناشئين والشباب من خلال الفوز بأربع ميداليات ذهبية، وخمس برونزية مشيراً الى أن الاتحاد بدأ العمل بشكل مهني وصحيح منذ انتخابه، وذلك من خلال الاعتماد على تلك الخامات والمواهب الواعدة التي تحتاج الى رعاية واهتمام كبيرين لغرض تطوير قدراتهم بشكل كبير ليكونوا خير ممثل لرياضة الفن النبيل في الاستحقاقات الخارجية المقبلة .

ومن جانبه نقل مدير قسم العلاقات في اللجنة الأولمبية الوطنية تحيات رئيس اللجنة الأولمبية رعد حمودي والأمينين العام حيدر الجميلي والمالي سرمد عبد الاله وجميع أعضاء المكتب التنفيذي لهذا الانجاز المميز الذي تحقق على يد نخبة من الشباب الواعد الذين تعول عليهم اللجنة الاولمبية في مواصلة حصد الميداليات الملونة في جميع المشاركات الدولية المقبلة.