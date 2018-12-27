استهداف السفارة الامريكية بصواريخ في بغداد عقب زيارة ترامب

افادت مصادر اعلامية وموظفون عاملون في المنطقة الخضراء المحصنة في بغداد يوم الخميس ان السفارة الامريكية في العاصمة تعرضت لقصف صاروخي.

وقالت المصادر ان سفارة الولايات المتحدة في المنطقة الخضراء المحصنة امنيا قد تعرضت فجر اليوم لقصف صاروخي بثلاثة قنابر هاون.

وقال موظفون عاملون في تلك المنطقة ان السفارة قد اطلقت صافرات انذار عقب القصف الذي لم يُعلم خسائره البشرية والمادية.

يأتي هذا عقب زيارة مفاجئة اجراها الرئيس الامريكي لقوات بلاده في العراق يوم الأربعاء بمناسبة عيد الميلاد وهي أول زيارة له لمنطقة صراعات بعد عامين تقريبا من رئاسته وعقب أيام من الإعلان عن سحب القوات الأمريكية من سوريا.

وهبطت طائرة الرئاسة الأمريكية في قاعدة الأسد الجوية غربي بغداد بعد رحلة استمرت طوال الليل من واشنطن ومع السيدة الأولى ميلانيا ترامب ومجموعة صغيرة من المساعدين ومسؤولين بجهاز أمن الرئاسة وعدد من الصحفيين.

وقال قال الرئيس الأميركي للصحفيين على هامش الزيارة أنه لا خطط لديهم لسحب القوات الأميركية من العراق.