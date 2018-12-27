العراق يعلن الاحصائية الاخيرة لصادرات وايرادات نفطه لعام 2018

اعلنت وزارة النفط يوم الاربعاء عن مجموع الصادرات النفطية والايرادات المتحققة لشهر تشرين الثاني الماضي ، بحسب الاحصائية النهائية الصادرة من شركة تسويق النفط العراقية (سومـو).

و بلغت كمية الصادرات من النفط الخام (101) مليون و(313) الفا و(958) برميلا ، بإيرادات بلغت (6) مليارات و(195 ) مليونا و (345) الف دولار.

وقال المتحدث باسم وزارة النفط عاصم جهاد في بيان ان مجموع الكميات المصدرة من النفط الخام لشهر تشرين الثاني الماضي من الحقول النفطية في وسط وجنوب العراق بلغت (100) مليون و(895) الفا و (342) برميلا ، بإيرادات بلغت (6) مليارات و(175 ) مليونا و (617) الف دولار.

واضاف ان الكميات المصدرة من نفط كركوك عبر ميناء جيهان كانت (261) الفا و(466) برميلا ، بايرادات بلغت (14) مليونا و(149) الفا و(494) دولارا ، والمصدرة من حقل القيارة النفطي (157) الفا و(150) برميلا ، بايرادات بلغت (5 ) ملايين و(578) الفا و(825) دولارا

واوضح جهاد ان معدل سعر البرميل الواحد بلغ (61،150) دولاراً.

واشار الى ان الكميات المصدرة تم تحميلها من قبل (37) شركة عالمية مختلفة الجنسيات ، من موانئ البصرة وخور العمية والعوامات الاحادية على الخليج.