المركز الاعلامي الوطني العراقي يدعو القوى السياسية للاحتكام الى الخيارات المتعددة في استكمال الوزارات المتبقية ..

(( بيان ))

اصدر المركز الاعلامي الوطني العراقي الاربعاء المصادف ( 26 – 12 – 2018 ) بيانا على خلفية الفوضى البرلمانية التي جرت ، ومما جاء فيه , وقال الدكتور خالد القره غولي رئيس المركز .. ينظر المركز الاعلامي الوطني العراقي بقلق بالغ الى

تأخر استكمال الكابينة الوزارية وعجز البرلمان والقوى السياسية عن الاتفاق على صيغة مناسبة لاختيار الوزراء المتبقين , وأضاف البيان : ان الخطر يكمن في تعنت واصرار كل طرف على رأيه دون النظر الى التداعيات التي قد تصيب العملية السياسية والديمقراطية وعمل الحكومة والبرلمان

,

وأشار البيان : ان الإصرار على شخص واحد وعرضه لأكثر من مرة امام البرلمان قضية تحتاج الى تفكير وتدبير من رئيس مجلس الوزراء ,

وختم البيان بدعوة المركز الاعلامي الوطني العراقي للاحتكام الى الخيارات المتعددة في استكمال الوزارات المتبقية من خلال تقديم اكثر من مرشح امام البرلمان لكل وزارة تعزيزاً للخيارات الديمقراطية ولإخراج البلاد من مأزق المرشح الواحد

.. لله ………….. الآمر

الدكتور خالد القره غولي رئيس المركز

المركز الاعلامي الوطني العراقي

الاربعاء المصادف 26 – 12 – 2018